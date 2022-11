La modelo Valeria Piazza y su pareja, Pierre Cateriano, se casaron en una boda de ensueño el sábado 19 de noviembre de 2022. De inmediato, muchos usuarios cuestionaron la expresión ‘seria’ del novio mientras daba el sí, así que el mismo Pierre explicó lo que pasó.

Este 20 de noviembre, en Instagram, el esposo de Valeria Piazza agradeció a sus amigos por acompañarlos en la boda y admitió que no es ‘bueno’ para este tipo de eventos tan públicos: “Despertando casado, gracias a todos los que nos quieren por tirarle toda la onda ayer, gracias amigos que me conocen por hacer mi parte xq saben que yo no soy bueno para eso. Ayer me casé (y no lo digo xq sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”.

Hace algunos meses, Pierre Cateriano dedicó un emotivo mensaje a su novia. Él explicó que sufría de pánico escénico e iba a dejar brillar a Valeria Piazza, pues a ella si le gustan las fiestas llenas de gente.

“Somos súper diferentes, ella quiere fiesta, gente, decoraciones, etc. A mi me bastaría con que pueda ir mi abuelita y darle un beso a Vale pero claramente mi novia ganó. Habrá fiesta, tendré que respirar hondo y aguantar mi pánico escénico por un momento; seguro ella se robará las miradas y eso me dará un poco de tranquilidad, no se bien que haré pero se que ella estará feliz y por esa sonrisa puedo hacerlo todo, lo sé”, escribió.

“Los que me rodean saben que “ya estoy casado”, no creo que ni una sola persona cercana dude de mi compromiso con Valeria (...) Ella es libre, yo también. Casados lo seguiremos siendo, yo gozo de su libertad, de su independencia, de verla realizada; me siento orgulloso de saber que una mujer tan increíble y autosuficiente me elija a mi siempre y eso trataré que no cambie. Esa es mi meta de matrimonio, una vez casados seguir siendo novios, seguir esforzándome por engreírla, no olvidar darle su espacio, recordar no darla por sentada, seguir enamorándola, seguir creciendo juntos”, señaló Pierre Cateriano.

TE PUEDE INTERESAR