Algunos cibernautas cuestionaron al ahora esposo de Valeria Piazza, Pierre Cateriano, por la expresión seria que tuvo durante la ceremonia de su matrimonio el pasado sábado 19 de noviembre de 2022. Al respecto, el joven admitió que tiene pánico escénico, aunque aseguró que acepta el camino que su esposa eligió.

Después de la boda, Pierre Cateriano agradeció a los invitados de la boda por todo su cariño: “Gracias amigos por acompañarnos anoche, gracias por las buenas energías. Gracias por tomar mi lugar durante la fiesta para que la energía estuviese arriba siempre, gracias por alegrarse por nosotros”.

“Gracias por celebrarle todo a mi Vale. Tengo los mejores amigos del mundo, a todos gracias”, señaló el esposo de Valeria Piazza en Instagram Stories.

Foto: Instagram @pierre_c_m

En otro post, Pierre Cateriano admitió que se encontraba muy nervioso porque además de sufrir de pánico escénico, todavía no se acostumbra a la exposición mediática: “A los que les molestó mi expresión, son nervios, es saber que lo que hago y digo ya dejó de ser solo para los míos, es porque se que “si arrocho” terminaré en un periódico expuesto a los comentarios de sus lectores (como ya pasó hoy por mi cara seria)”.

Según el esposo de Valeria Piazza, respeta el trabajo de su pareja, pero todavía le cuesta: “No me estoy quejando, acepto el camino que Vale escogió, pero me cuesta bastante todavía y eso me dificulta aún más mi ya existente pánico escénico. Hago lo que puedo y ayer de verdad que lo intenté. Lo más importante es que ella fue feliz y por consecuente yo también lo estoy”.

Foto: Instagram @pierre_c_m

