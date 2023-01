Manuel Paz Soldán, exreportero de “En boca de todos”, recordó la vez que fue ninguneado por la periodista Magaly Medina cuando la abordó saliendo del aeropuerto en 2014 para entrevistarla.

En su canal de YouTube ‘¿Y ahora qué?’, el popular “Chino” aseguró que sintió mal tras el desplante de la “Urraca”, a quién tildó de “Diva y altiva”.

¿Qué dijo el exreportero de “EBDT” sobre Magaly Medina?

“Llegué al aeropuerto con las justas y veo a Magaly Medina sin maquillaje, al natural, tal cual sale en las imágenes”, empezó contando Paz Soldán.

“Ni cinco minutos se tomó. Diva y altiva ella. Yo le pregunté sobre Milett y creo que ahí fue el quiebre, porque me dio la caricia en el rostro y me dijo ‘Papito, cuando tengas tu programa, ahí le peguntas’ (...) Recién estaba empezando la carrera, me sentí mal, triste y que la nota no iba porque sentí su molestia (...) No era en son de malicia, yo fui porque mis jefes me dijeron”, agregó.