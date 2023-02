Jossmery Toledo rompió su silencio sobre su radical cambio de voz a raíz de usar Winstrol, un esteroide anabólico que sirve para aumentar la masa muscular y acelerar el metabolismo.

Aunque aseguro que actualmente no se está metiendo la popular ‘pichicata’, sí lo hizo en el pasado, debido a que estaba mal asesorada.

“Ahora no estoy usando y mi voz (está así) es porque anteriormente, sí me afectó. Fue hace menos de un año, para la gente que me pregunta (por mi voz), eso pasó, tuve una mala asesoría. Lo usé porque quería estar más tonificada ”, comentó en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Sobre su voz, la cual ahora se escucha más gruesa, comentó que no sabía que sería un efecto secundario que podría perjudicarla. Reveló que lo toma con humor y hasta su papá se burla de ella.

“Yo me vi los cambios, obviamente que me asombré. Incluso mi papá me ‘bullea’, me molesta, ya no me dice Jossi, me dice ‘Josso’, qué voy a hacer, espero yo regularlo“ , comentó.

“No es que te ‘pichicateas’ y te da al toque el cambio de voz, es un proceso. Yo sí tuve un mal asesoramiento, yo recomiendo que no lo hagan si solamente quieres bajar (de peso)”, sostuvo.

Jossmery Toledo reveló también que, gracias a su nueva rutina de entrenamiento, subió 7 kilos y ahora pesa 66. “Yo me siento feliz, acostúmbrese ahora a mi voz”.

