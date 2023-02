Sebastián Lizarzaburu , el popular ‘Hombre roca’, lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, el cual ha sido interpretado por los usuarios como una indirecta para su expareja Andrea San Martín.

Como se recuerda, el fisiculturista confirmó que terminó su relación con la modelo en setiembre del 2022, y luego de múltiples intentos por resolver sus diferencias.

Tras alejarse de la ‘Ojiverde’ y abandonar el departamento donde vivía con su hija Maia, Sebastián retomó con fuerza su carrera como fisicoculturista y, a fines de enero del 2023, fue coronado como el nuevo Mister Lima 2023.

Ahora, Lizarzaburu confiesa que está logrando sus sueños tras alejarse de eventos tóxicos.

“Me alejé de la tele, de los escándalos, de las personas que no me sumaban, de amistades... Y, empecé a enfocarme en mi. En mi crecimiento personal, en lo laboral, en perseguir mis sueños, cumplir mis metas y objetivos, ser mi mejor versión”, escribió en una historia de Instagram.

También contó que su mayor inspiración es su hija de 6 años de edad: “hoy estoy cumpliendo cada cosa que me propongo y mi hija es mi mayor motivación y seré su héroe. Este es mi mejor año. Gracias por todo lo que me está pasando”.

¿Por qué terminaron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu?

Andrea San Martín fue consultada sobre el fin de su relación, preguntando si su temperamento fue la razón del por qué se separó de Sebastián Lizarzaburu.

“Yo sí considero que con los años me volví una mujer súper... con ciertas expectativas con mi pareja. Sí, creo que soy una mujer exigente, he trabajado en televisión desde que tenía 24 años y he logrado muchísimas cosas”, indicó Andrea San Martín.

TE PUEDE INTERESAR