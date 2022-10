El reportero Oswaldo Arteaga, de América HOY, denunció que fue maltratado por el futbolista Miguel Trauco y recibió amenazas por parte de su entorno cercano. Todo ocurrió cuando el periodista interceptó al integrante de la Selección Peruana en el concierto de Daddy Yankee, el pasado 18 de octubre en Lima.

En las imágenes se ve a Miguel Trauco furioso con las cámaras de TV y con la mano aleja el micrófono del hombre de prensa. El reportero resaltó que se trataba de un lugar público y no había menores de edad cerca que justifiquen la actitud del jugador.

“Vimos a Trauco encapuchado y lo abordamos en buena onda, sin embargo la reacción lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él dijo ser de producción (...) él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ¿De qué medio eres? mañana no estas”” , contó el reportero este miércoles 19 de octubre EN VIVO.

Oswaldo Arteaga confesó que hoy fue al canal América TV con miedo, de que se cumplan las amenazas.

“Yo entré al canal hoy con miedo, les voy a confesar, pensé que ya no iba a estar trabajando (...) Me causó risa y sí le dije al camarógrafo que lo ponche para que vea el tipo de persona cercana a Miguel Trauco. si no tienes nada que temer, si no estás ocultando algo, o no estas haciendo algo malo, ¿Cuál es el problema?”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO