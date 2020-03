Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro” Zupe reapareció y se pronunció tras lanzarse con fuertes calificativos contra Mirella Huamán, la madre de la niña que murió asesinada por un sujeto que la secuestró en Independencia.

Al ser abordado por la prensa, el “Zorro” Zupe no quiso hablar al respecto y solo atinó a decir: “Tengo que esperar primero hablar (con producción para saber) lo que tengo que decir en el programa”.

Además, tampoco confirmó si seguiría en “Válgame” como conductor. “He conversado con producción”, agregó para luego ingresar al canal de San Felipe.

Por su parte, en la noche del lunes durante el noticiero de 90 Segundo, la periodista Mónica Delta desaprobó el comentario del “Zorro” Zupe y exigió las disculpas del caso. "Sobre esto quiero señalar que ni el canal, ni el equipo de prensa ni quien habla está de acuerdo y esperamos que mañana mismo, en el mismo espacio, se rectifique y ofrezca las disculpas correspondientes”.

“¿Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas, esto no estaría pasando, ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos ¡inhumana! Tu peor castigo va a ser toda tu vida, vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija, ¡bestia!”, fue lo que le dijo el ‘Zorro Zupe’ a la mujer quien no atinó a responder.

¿Qué dijo el Zorro Zupe?

