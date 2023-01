Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al romper su silencio luego de haber sido víctima de la delincuencia en nuestro país. Y es que la conductora de “América Hoy” también aprovechó para referirse al debut de su examiga, Melissa Paredes, en el magazine “Préndete”.

Todo se dio cuando la hija de Gisela Valcárcel expresó su emoción por su regreso a las pantallas este 31 de enero por el aire de América TV, cuando de pronto, fue consultada sobre si había tenido la oportunidad de ver a la exesposa del ‘Gato’ Cuba en Panamericana TV.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Ethel Pozo también se refirió al recurso que estarían utilizando Melissa y Karla Tarazona al “pelearse” en vivo para poder levantar el rating.

“No soy quién para darles un consejo, pero creo que ‘saca los recursos que tienes’. Nuestro productor encontró la fórmula en nosotros cinco y así se transmite frente a cámaras. El público nos escogió desde el 2021 por ser quienes somos. No por impostar peleas, sino por tener la capacidad de decirnos en las caras algunas bromas sin molestarse”, agregó para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR