Continúan los dimes y diretes en América TV, entre las productoras GV Producciones de Gisela Valcárcel, y ProTV dirigida por Mariana Ramírez del Villar. Todo comenzó por la exclusiva que dio Rafael Cardozo a ‘América HOY’, el pasado 6 de marzo de 2023.

Por ello, María Pía Copello, conductora del programa ‘Mande Quien Mande’, lanzó sus dardos contra Ethel Pozo y sus co conductores. “Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa”, comentó la exanimadora infantil.

¿Qué respondieron en América HOY?

Este 7 de febrero de 2023, los conductores de ‘América HOY’ comenzaron su programa cantando una alabanza cristiana. “Juntos como hermanos, miembros de una iglesia...” , interpretaron, a modo de burla.

Luego, Ethel Pozo agregó: “Pese a todo, aquí estamos. Unidos, estamos en las buenas y en las malas (…) acá todo es alegría, aquí sí nos llevamos bien”.

“¡Unidos, Jamás serán vencidos!”, gritaron los conductores.

Inicio de América Hoy 07/03/23

