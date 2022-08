Fuerte y claro. Evelyn Vela decidió romper su silencio y se refirió a su reciente separación con Valery Burga, pues aseguró que actualmente se encuentra “bastante decepcionada y curando su corazón con el tiempo”. En ese sentido, la modelo también se solidarizó con Karla Tarazona, quien recientemente también terminó su relación con Rafael Fernández.

“Tratando de curar mi corazón y a la vez decepcionada, aún sigo en shock, pero la distancia no es un buen referente para llevar una relación. Tal vez, pero teníamos una buena comunicación y esto fue de una semana a otra. Tuvimos una discusión el 30 de junio y de ahí no hablamos, después me llamó para mi cumpleaños y al día siguiente decidimos separarnos”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la popular ‘Reina del Sur’ tildó de “narcisista y patán” al ‘Rey de los huevos’, tras escuchar sus declaraciones en el programa de Magaly Medina.

“Los hombres están locos, tienen a su lado buenas mujeres, como Karla, como yo, y actúan como babosos. Escuché al ‘huevero’ en la tele y déjame decirte que está fuera de lugar, para mí es un narcisista. O sea que él le dio ‘estatus’ a Karla, qué equivocado está. Que va a sufrir, llorar y tendrá que curar su corazón, sí, pero se libró de alguien que tiene el ego muy alto, para mí es un patán”, agregó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO