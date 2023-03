Fiorella Cayo , actriz y bailarina de 47 años de edad, se pronunció en sus redes sociales por las críticas que viene recibiendo en redes sociales por besarse apasionadamente con un galán en la vía pública. Incluso, sus actos ‘contra el pudor’ se convirtieron en irreverentes ‘memes’ en Twitter.

La hermana de Stephanie Cayo decidió victimizarse en su cuenta de Instagram, acusando al programa ‘Amor y Fuego’ de acosarla y seguirla, exponiendo su intimidad.

“Me ha dado una pena enorme ver como dos personas a las que consideraba mis amigos, a Rodrigo lo conozco desde chico, lo consideré A1 y una buena persona, y a Gigi la conozco también (...) lo que me dolió no es ver mis besos, sino cómo dos personas utilizaban su poder mediático para exponer mi intimidad y alimentar el morbo de esta sociedad” , comentó en un extenso video de Instagram.

Consideró que no se trata de un “ampay”, ya que a ella no la estaban grabando “haciendo algo malo”. Reveló las circunstancias en que se besó apasionadamente con su misterioso galán.

“Yo no tenía un compromiso con nadie, soy una mujer libre y estoy divorciada de hace más de un año. He salido de una fiesta, he ido al edificio del departamento que alquilo, me he ido a una zona privada, no pública, es el estacionamiento y la terraza del edificio, no es vía pública ”, argumentó.

Por qué Fiorella Cayó terminó ‘chapando’ así

La recordada protagonista de ‘Torbellino’ explicó qué le motivó a besarse de esa forma con su ‘saliente’. Recordemos que Gigi Mitre resaltó que el joven le metió el dedo en la boca y le agarró el trasero.

“Lo que me motiva a besarme (fueron) los abrazos muy tiernos que recibí. Luego de un abrazo con mucha ternura me dio ganas de darle un beso, no me tenía que irme a un hotel, ni irme con él a mi departamento porque la intención no era tener relaciones con él, ni nada más. Simplemente era conocernos y compartir cómo me sentía. Se dieron besos apasionados porque apasionada soy, pero tampoco me doy besos apasionados todo el mundo”.

“Vimos que estábamos totalmente solos y él me dijo ‘tengo ganas de besarte’. Siempre digo que no, pero luego dije ‘por qué no’”, agregó.

“ No tenía por qué irme a un hotel ni al oscurito como me dicen , no quería tener nada más con esa persona”, sentenció Fiorella Cayo.

