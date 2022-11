Flavia Laos enfrentó una avalancha de críticas hace unos días por colocarse un anticonceptivo con la modalidad de ‘canje’ y mostrar cómo fue el procedimiento en sus redes sociales. Rodrigo González y Gigi Mitre fueron sus principales detractores, al señalar que ahora “todo el mundo le conoce el útero”.

La influencer abrió su caja de preguntas en Instagram y una usuaria le cuestionó: “¿crees que estuvo bien mostrarte con las piernas abiertas cuando te ponían tu anticonceptivo?”.

Lejos de molestarse, Flavia indicó que si decidió mostrarse con las piernas abiertas en un consultoría de ginecología fue por decisión propia y no por ‘canje’.

“La mayoría de mujeres en nuestro país no están informadas de los métodos anticonceptivos. Mi misión como mujer influyente es comunicar que este método es algo natural. Me da mucha pena que sexualicen estos procedimientos. Si lo hice no es canje es para informar con toda naturalidad que esto es normal ”, dijo en una historia de Instagram

Flavia explica por qué mostró cómo le ponían anticonceptivo

Flavia Laos aseguró que no era necesario que publique un video de cómo le ponían el anticonceptivo en sus redes sociales, pero ella explicó sus razones.

“No era necesario que lo muestre, no me lo pidieron, lo hice porque soy transparente y soy real. Lo que quise hacer para que sepan todas las mujeres que me siguen es que existe esta opción y que es algo normal y no me avergüenzo de nada ”, resaltó.

Finalmente, pidió a las mujeres no avergonzarse por estos temas: “Somos mujeres, esto es natural y hay que normalizarlo, no volverlo un tabú, sino jamás avanzaremos”.

Flavia Laos responde a críticas por canje de anticonceptivo