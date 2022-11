Gabriela Herrera sigue indignada porque la eliminaron injustamente de ‘El Gran Show’. El único ‘error’ que cometió fue brindar declaraciones en ‘Amor y Fuego’ donde despotricó contra Gisela Valcárcel y algunas integrantes del reality.

¿Es verdad que es (te sacaron) porque has hablado para nuestro programa?”, le preguntó un reportero de Rodrigo González y Gigi Mitre a la bailarina.

“Lo que se ve no se pregunta” , respondió Herrera, evidentemente mortificada.

Asimismo, Gabriela Herrera no se quedó callada y volvió a arremeter contra sus excompañeras Melissa Paredes y Giuliana Rengifo, quienes han declarado a ‘Amor y Fuego’ en más de una oportunidad.

“Así como declaré yo, también declararon otras personas más (...) A todos deberían tomarnos por la misma cuerda, ¿o no? ”, dijo. Las declaraciones completas se difundirán este lunes 14 de noviembre.

Por qué Gisela botó a Gabriela Herrera de “El Gran Show”

Gisela Valcárcel explicó, en el programa del 12 de noviembre, que la artista incumplió su contrato de exclusividad al declarar al espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, pese a que había recibido un llamado de atención por la misma razón.

“Gabriela incumplió una de las normas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario. Alguien que trabaja en un canal debería cuidarse de declarar a otros, y esa es una norma puesta en este canal. Gabriela ya había declarado una vez, hablé con ella y le dije: ‘Por favor, que no vuelva a suceder’”, dijo la conductora.

Qué dijo Gabriela en “Amor y Fuego” contra Gisela

Gabriela Herrera dio una entrevista al programa “Amor y Fuego” donde arremetió aparentemente contra Gisela Valcárcel y los competidores del programa.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento (...) Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR