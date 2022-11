La bailarina Gabriela Herrera no se quedó callada cuando le preguntaron por Rodrigo González y Gigi Mitre, luego que la invitaron al programa Amor y fuego. Además, contó que, tras su salida, ya no ve El gran show.

“Gaby ¿viste El gran show ayer?”, le preguntaron. “No, no lo vi porque justo a esa hora estaba en el estudio. Por cierto, se viene contenido nuevo, así que atentos”, dijo Gabriela Herrera.

“Ayer llevaron a la Yaha para llenar el vacío que dejaste”, señaló otro usuario. Entre risas, Gabriela Herrera minimizó esta acción de Gisela Valcárcel: “¡Se pasan! Se suponía que hablaríamos de la Navidad, pero todas sus preguntas son las mismas”.

Luego, usuarios preguntaron a Gabriela Herrera si aceptará la invitación de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Yo voy a donde me invitan. No me imagino cómo sería un almuerzo con ellos, pero estoy segura que sería súper divertido”.

Asimismo, la bailarina afirmó que cree que Rodrigo González y Gigi Mitre son de los pocos conductores sinceros en la pantalla chica: “Que son unos locos, por eso me encantan, se les siente reales, me parece que son de las pocas personas sinceras que hay en la televisión”.

Fuente: Instagram @gabrielaherreraoficial

