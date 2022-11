Este lunes 14 de noviembre de 2022, la bailarina Gabriela Herrera se pronunció en redes sociales y habló de su salida del programa El gran show tras el anuncio de Gisela Valcárcel.

“Empezamos una nueva semana y quería empezarla agradeciendo, han sido unos días bastante intensos, ayer estaba con mil emociones, como que estaba con toda la adrenalina, mil sentimientos a flor de piel”, dijo la bailarina, quien agradeció a sus seguidores: “Gracias, es que no tengo palabras para agradecer tanto cariño, tantos mensajes, todo ese apoyo, en serio el simple hecho de tomarse el tiempo de escribirme un comentario, créanme que los he leído todos, se pasaron”.

Además, Gabriela Herrera admitió que se siente triste por su salida del reality de baile, pero aseguró que está agradecida con Gisela Valcárcel y la producción del programa por darle la oportunidad de lucir su talento.

“No les voy a mentir, ayer estaba un poco triste por todo lo que pasó, pero ustedes me han hecho sentir algo maravilloso, en serio no esperaba tanto y mil disculpas si es que ayer no aparecí por acá, pero es que sentía que necesitaba desconectarme un ratito. Como ya saben, lamentablemente ya no estoy en el programa, definitivamente no es algo con lo que me sienta bien, no les voy a mentir, feliz no estoy porque ustedes saben perfectamente lo apasionada que soy con el baile, pero son cosas que pasan. Decirles también que me voy sin tener algún sentimiento feo, como siempre lo he dicho, estaré eternamente agradecida con la producción como con Gisela porque de alguna manera empecé con ellos”.

“También sé que querían seguir viéndome en el show, créanme que a mí también, me quedé con ganas de dar más, me hubiera gustado defenderme de esa sentencia y si me tocaba irme, despedirme de la pista con un buen baile y no precisamente como doña Florinda”, comentó entre risas.

Gabriela Herrera también prometió que ahora se dedicará a la música: “Por lo menos pude hacer el pole dance que a pesar de los moretones y todo, lo disfruté. Yo sigo en mis cosas, se viene la música, pero de eso ya no les voy a hablar porque hay mucho sapo, pero sí o sí me verán cantando. Así que gracias, créanme que sus mensajes han sido todo, cada palabrita la llevo en mi corazón, la vida sigue y ya saben, pase lo que pase, nunca dejen de luchar por sus sueños, los quiero”.

