Genesis Tapia rompió su silencio en un programa especial de “Nunca Más”, conducido por Andrea Llosa en ATV. La modelo habló por primera vez de su padre biológico, quien pretender quitarle la casa a su abuelo, el hombre que la crio.

Según contó Génesis, su padre biológico quiere desalojar a su abuelo de la casa donde vivió tantos años. Cabe indicar que la exbailarina siempre llamó ‘padre’ a su abuelo porque él la crio desde pequeña.

“Me duele ver a mi padre mendigando para que le abran la puerta, que le digan: ‘Te botaran en una fosa común’. Mi padre biológico le dice eso (a mi abuelo)”, reveló entre lágrimas.

En el adelanto del programa, que se estrena este domingo, Génesis cuenta que su padre biológico nunca quiso apoyarla ni menos criarla.

“(¿Le dijiste ‘por qué no me quieres’?) Qué tengo de malo para que no me quieras”, fue el reclamo que le hizo.

En el video de Nunca Más se puede ver al abuelo de Genesis Tapia tocando la puerta de la que sería su casa y a una mujer diciéndole: “Trae a la Policía, como dice esa chascosa”.

