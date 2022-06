La modelo Génesis Tapia reveló en su redes sociales que le ganó la demanda de alimentos que le interpuso a su expareja y padre de su hija, Ray Van Hemelrijck que vive en Estados Unidos. La ‘Pelirroja’ se mostró súper feliz y alentó a sus seguidoras mamás a que no desistan en luchar por los derechos de sus hijos. “Acaba de llegar la sentencia de la juez y acaba de declarar fundada nuestra demanda y con ello darle una pensión de alimentos que mi hija merece. Yo quiero agradecer demasiado a Dios primero y a mi abogado”, dijo en su extenso video. “No desistan, no se cansen. Sigan luchando por sus hijos. No es fácil, es duro y desgastante, pero tenemos leyes que protegen los derechos de nuestros hijos. No importa cuanto demore, la justicia llega”, agregó. Video: (Instagram/@gtapiasosa).