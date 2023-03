La modelo Rosángela Espinoza fue captada por las cámaras de “Amor y Fuego” este 16 de marzo de 2023 disfrutando del concierto del colombiano Camilo junto al empresario Karlos Terrones, con quien estaría en ‘saliditas’ tras su regreso de Dubai, Emiratos Árabes.

En las imágenes se ve a la “chica selfie” bailando y cantando las canciones del interprete de “Índigo” y “Ropa Cara” muy pegadita con el popular “jeque lorcho”.

Días atrás, la parejita fue ampayada almorzando en un restaurante de Lima junto a unos amigos cercanos. Tras ver las imágenes Gigi Mitre opinó sobre el supuesto romance de “Rous” y aseguró que entre ellos no pasa nada.

“Sigo pensando que son amigos... Comen rico, la pasan rico, no hay nada entre ellos”, dijo en un inicio. “Para mí, ella no tiene tensión sexual, para mí, no pasa nada”, añadió.