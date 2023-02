Este 16 de febrero de 2023, durante el programa Amor y fuego, la conductora Gigi Mitre reveló que cree que el reto de actuación entre Facundo González y Paloma Fiuza fue armado por la producción de Esto es guerra.

Inicialmente, Rodrigo González admitió que creyó parte de la actuación de la expareja: “Bueno, si el reto es hacer el beso y ellos tienen todavía emociones encontradas o prefirió... ¿viste el abrazo que se dieron? No estaban actuando. Hay una cosa pendiente ahí, debe haber alguna factura ahí que no se... ese abrazo, mira, luego él se va, la suelta, y ella ya después, cuando regresa para darle el beso, ella le mete la cara, como que no quiere”.

“Es un juego, o sea, que ya decide ella decide ‘yo prefiero que me quiten los puntos, a mí qué miércoles los combatientes antes de hacer algo que me pueda perjudicar emocionalmente’, no está en una etapa en la que de repente quiera hacer eso. Y como ella es actriz, me refiero a la presentadora, estaba haciendo el papel de tonta y se hacía la que no se daba cuenta por qué estaba ocurriendo eso, como ‘pero por qué’, porque es su ex y si los han puesto para hacer eso precisamente a ellos, es para provocar esta situación y sí, ahí está, se dio”, acotó ‘Peluchín’.

Sin embargo, Gigi Mitre tuvo una opinión distinta: “Yo tengo otra teoría, puede ser la que tú estás diciendo, pero yo siento que todo ahí también está arreglado, ya habían quedado, mira la cara de Facundo, compungido”.

“Ellos ya saben, pero no saben si se iban a dar el beso o no”, interrumpió Rodrigo González, pero la conductora admitió que cree que Facundo González y Paloma Fiuza sabían desde antes que no se iban a besar, así como toda la producción, los conductores y Ernesto Pimentel ‘La Chola’.

“No, para mí que ya sabían que no se iban a dar el beso, ya estaba y Johanna se prestó porque es una gran actriz, Facundo también, Paloma, todos se prestaron, la ‘Chola’, todo para mí es armado”, expresó Gigi Mitre.

“¿Tú crees eso? Ahora que lo dices, yo también”, respondió Rodrigo González entre risas.

