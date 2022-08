La tarde de este lunes 22 de agosto de 2022, Gigi Mitre opinó sobre Paolo Guerrero, quien se habría reconciliado con la bailarina Ana Paula Consorte y es que el ‘Depredador’ se dejo ver muy contento en un parque de diversiones compartiendo con la hija de la brasileña.

Para la conductora de ‘Amor y Fuego’, el capitán histórico de la selección peruana estaría utilizando a la modelo garota para ‘sacarle pica’ a Alondra García Miro, quien viene siendo vinculada con el guapo actor Vadhir Derbez.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Paolo Guerrero?

“Tengo una teoría, a mí me suena, me late que Paolo la está usando a la Consorte, yo creo que él lo está haciendo para jorobar. Que raro que Paolo que es tan reservado con su familia, con su tema personal, no le importe lo que ya se esté hablando y que permite que ella suba a sus redes, y él así como niñito en parque de diversiones”, comentó Gigi Mitre durante su programa de Willax TV.

“Me parece rarísimo, creo que el mensaje es claro: ‘¡Mira, Alondra, mira que contento estoy, ya te supere!, de repente me estoy equivocando”, agregó la presentadora.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que Alito solo estaría enfocada en su carrera actoral: “Alondra está preocupada en hacer contactos en Netflix, en conocer a otra persona”, dijo. “De repente quiere ser un miembro de la familia Peluche”, ironizó.

