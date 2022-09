Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron duramente a Samahara Lobatón por presumir de su relación con Jonathan Horna ‘Youna’ pese a que protagonizaron un escándalo de violencia. Además, la presentadora de Amor y fuego tildó de “hueca” a la hija de Melissa Klug.

“Esta relación, Gigi, te juro que es más larga que el funeral de la reina británica, es una cosa pero que... cuánto va a durar esto”, expresó Rodrigo González, mientras que su compañera aseguró que forman una pareja tóxica:

“Yo sí creo que en esa relación hay un nivel de toxicidad bastante elevado. Si así se la llevan, de repente dos tóxicos funcionan y así es una relación y para ellos, lo que para nosotros nos asombra, nos llama la atención, no lo permitiríamos (...) los dos son iguales, son una familia rara”.

“La gente que nos quiere nunca va a querer que le contemos si alguien nos hace pasarla mal, si alguien nos hace sufrir o si alguien nos trata de una mala manera, como hemos visto en el caso de Youna, y ella también porque ella no es ninguna joya de la corona, hablando de la reina británica (...) aquí no se sabe quién tiene más paciencia que el otro, pero los dos. Yo pienso que después de haber sacado un cuchillo en una relación después de cortarle el pelo a la hija (...) no era para sacarle una chaira, por eso le decimos la ‘sacachaira’. Que sigan juntos después de eso, no sé, pues, de repente son pareja que están madurando y aprendiendo juntos o hasta el que termine primero de emergencia en alguna clínica local”, comentó Rodrigo González, mientras que Gigi Mitre señaló que podrían volver a una comisaría.

Además, la conductora afirmó que a Melissa Klug le faltó disciplinar a su hija: “Yo creo que a esa chica, lo que debieron hacer en su momento, fue ponerla en vereda, ahora que ya es mayor de edad, ya es mamá, ella va a seguir haciendo lo que le dé la gana y va a seguir dando declaraciones lamentablemente desafortunadas”.

Al referirse a las declaraciones donde presume la fiesta de 40 mil soles, Gigi Mitre afirmó que Samahara Lobatón es “más hueca, no se puede ser más hueca, no se puede (...) Está bien que tengas 18, 19, ya habrá crecido ¿no? Porque tiene 18 años desde hace 3 años”.

Por su parte, ‘Peluchín’ señaló que puede ser algo que Samahara Lobatón haya aprendido de Melissa Klug y Jefferson Farfán: “Qué habrá escuchado también de la Melissa Klug que todo lo ve marquita, que todo lo ve el precio, que todo lo que le quería sacar a Jefferson (...) como ella ha estado acostumbrada a un ritmo de vida y seguramente le debe haber dicho, porque el Farfán también es así ‘vas a ver ahora que ya no estés conmigo, vas a ver la Gucci, la Louis Vuitton, eso va a ser ‘Truchi’ y ‘Luis Vuitrón’”.

Fuente: Willax Televisión

