Nuevos romances y enfrentamientos se han visto en “Esto es guerra” tras el ingreso de los participantes de las provincias. Recientemente, Gino Assereto fue vinculado con la nueva ‘guerrera’ Nadia Collantes; sin embargo, lo que nadie sabía es que ella estaben ‘saliditas’ con otro ‘guerrero’ nuevo.

Se trata de Piero Arenas, quien tuvo un enfrentamiento con Gino Assereto en pleno juego. Todo ocurrió cuando le preguntaron cuál era la raíz cuadrada de 100. Al no saber la respuesta, el ex de Jazmín Pinedo se burló de su compañero: “Oe, tú no has ido al colegio ¿no? A ti te han jalado todos los años”.

“Yo no quiero ser indiscreto, pero la verdad es que ha bloqueado a Nadia, con Gino no es”, dijo Israel Dreyfus cuando Johana San Miguel preguntó por qué Piero estaba molesto con Gino Assereto. “¡Madura, oe!”, gritó el ex de Jazmín Pinedo.

“No sé, se prometieron amor eterno en su momento (...) no asimila, no afronta los cachos”, se burló Israel Dreyfus, dejando entrever que Nadia había dejado a Piero por Gino.

“Hemos salido un tiempo, nada más. (¿Se han besado?) Sí, sí, (salimos) un mes”, aceptó el nuevo ‘guerrero’. “O sea, solo diré que primero fue lunes que martes”, acotó, lo que molestó a Gino Assereto.

Gino Assereto: “¿Yo qué tengo que ver acá? Pero mira, yo no tengo la culpa que el chibolo esté equivocado porque yo no tengo nada con Nadia, eso es lo que tú piensas”.

Piero Arenas: “¿Por qué equivocado? ¿Por qué equivocado?”.

Gino Assereto: “Yo no tengo nada con Nadia, que tus inseguridades estén por arriba es cosa tuya, yo con Nadia no tengo nada”.

Finalmente, Johanna San Miguel pidió a Nadia Collantes que elija entre el lunes y el martes: “La verdad el lunes, podemos empezar la semana con todo”, respondió la chica reality. “El lunes empiezas con todo ¿no? El martes es como largo y aburrido”, se burló Johanna San Miguel.

Fuente: América Televisión

