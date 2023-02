Gino Assereto descartó sentirse incómodo con la nueva pareja de Jazmín Pinedo. Asimismo, aseguró que no tiene un romance con la nueva ‘guerrera’ Nadia Collantes, pues no está listo para tener una relación seria.

“No, no pasa nada, ya eso ya está claro, imagínate, a estas alturas del partido ya las cosas están súper claras, ya no hay nada que hablar, nada que rascar ahí”, dijo Gino Assereto al programa “Estás en todas” cuando le preguntaron sobre Jazmín Pinedo y su galán.

De otro lado, Gino Assereto aseguró que la pasa bien con Nadia Collantes, pero como amigos: “Obvio, somos patas, nos hemo visto, hemos salido no solo con ella, con todos, a reírnos, a pasarla chévere, es bien divertida, los chiclayanos somos divertidos, se me había olvidado, más bien yo decía ‘asu mare’, cuando han llegado incluso hasta me han hecho refrescar todas las jergas que hablábamos y todo, y digo ‘manya’, son súper divertidos”.

En ese sentido, Gino Assereto advirtió que seguirá saliendo con Nadia Collantes: “Me van a seguir viendo con ella y no solo con ella, me van a ver quizá con otra amiga caminando, y quizá me van a ver otra amiga caminando, quizá me van a ver entrando a la casa de alguien y lo más probable es que especulen ‘está entrando a algún lado’, pero no”.

Incluso, el ‘combatiente’ señaló que no tiene planes de tener una relación, pues terminaría haciéndole daño a la otra persona: “Vivo, fluyo con mi día a día, no hago planes, yo ya lo dije, o sea, yo una relación en estos momentos, no, no, sería egoísta porque le haría daño a esa persona, entonces no”.

