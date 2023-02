Jazmín Pinedo volvió a encender las redes sociales con un diminuto bikini, presumiendo el ‘cuerpazo’ que Dios y el cirujano le dio. Ahora que está nuevamente enamorada, la conductora de televisión se animó a lucir sus atributos.

“Mi estación favorita”, escribió la ‘Chinita’ en Instagram, junto a una seductora fotografía de ella luciendo su ropa de baño.

Sus seguidores alabaron su belleza y ella se sintió halagada, ya que comenzó a responder a sus fans. “Hermosa mi chinita”; “Guapa e inteligente”; “Hermosos ojos, chinita”; “Cada día, año, más bonita”; “chinita, estás más buena que un wantan frito”, fueron algunos de los cmentarios.

Sin embargo, un usuarios no se sintió satisfecho con la fotografía y le mandó un misil: “ Tú no eres así en persona, yo te he visto”.

Lejos de ignorarlo, la expareja de Gino Assereto respondió el cruel comentario con un emoji del planeta saturno: 🪐🪐🪐

Cuantas cirugías tiene Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo ha revelado que la única cirugía que se hizo fue el aumento de busto. “Duela a quién le duela, es la única operación que tengo. Lo he contado varias veces”, ha comentado, la cual se hizo cuando estaba en las ‘Vengadoras’ con Tilsa Lozano.

