La periodista Magaly Medina opinó sobre el encuentro de Jazmín Pinedo y Gino Assereto en ‘Esto es guerra’ el lunes 30 de enero. Según la ‘Urraca’, la modelo humilló públicamente a su expareja enrostrándole que su nuevo novio, el uruguayo Pedro Araujo, es mejor que él.

La ‘chinita’ y el ‘Tiburón’ se sacaron sus ‘trapitos sucios’ en el reality de competencia donde ella le restregó al chico reality que su uruguayo es más guapo y joven.

“Humillación pública, encima le dijeron te dejé por uno más guapo, más joven y seguramente más emprendedor y con más ambiciones en la vida seguramente. Eso de decir qué cosas tiene mío (...) O sea, Jazmín Pinedo le dijo a su ex: ‘yo no llevo ni un cochino anillo tuyo que me hayas dado, pero tú llevas la cadena que te regale’, como diciéndole como: ‘Todavía no me quitas de tu mente’”, comentó Magaly Medina.

“Esas cosas se deben decir en privado, pero en privado no funciona, debe ser así en televisión para que eso capte la atención de un público que estaba medio aburrido de esta tonadita de siempre de Esto es Guerra. Y sí, hay que decir que esto les ha funcionado porque han subido un poquito”. agregó.