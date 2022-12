El chico reality Gino Assereto envió un mensaje a sus seguidores antes del fin del año 2022. En el post, un usuario le pidió que regrese con Jazmín Pinedo y él no se quedó callado

“Con tu información viví el milagro, encontré luz y sentido a mi paso por este mundo… este 2023 seguimos en el camino !!”, escribió Gino Assereto en Instagram.

Un usuario aprovechó para pedirle que retome su relación con la ‘chinita’, pues eso haría feliz a la hija de ambos: “Kaleesy sería más feliz si regresan tu y la chinita. Inténtenlo”, señaló.

Gino Assereto no se quedó callado y aseguró que su hija no necesita que sus padres estén juntos para ser feliz: “la felicidad no requiere dependencias”, afirmó el popular ‘tiburón’.

Foto: captura Instagram @ginoasseretocarpena

Jazmín Pinedo confirma que tiene nuevo galán

Recientemente, Jazmín Pinedo anunció que tiene una nueva pareja tras estar varios años soltera después del fin de su relación con Gino Assereto.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento”, dijo la ‘chinita’ en el ‘Reventonazo de la Chola’.

