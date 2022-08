Este sábado 13 de agosto de 2022, ‘Giselo’ habló sobre la bodas de sus compañeras de América Hoy, Ethel Pozo y Brunella Horna, quienes llegaran al altar este año. La ‘Babybru’ confirmó que le dará el sí a Richard Acuña en los próximos meses, lo que terminaría opacando el matrimonio de la heredera de Gisela Valcárcel y el productor Julián Alexander.

Ojo conversón con Edson Dávila al finalizar el show de la ‘Señito’ donde se animó a bromear con el tema y señaló que espera que Brunella Horna no opaqué la boda de Ethel Pozo.

“¿Ya estás alistando tu vestimenta para el matrimonio de Ethel?”, le consultaron. “Eso es lo que me está preocupando porque eso más bien me genera gasto, más bien no sé si voy a ir o no. Voy a mezclar las camisas”, respondió entre risas.

“No la puede opacar, no creo que Brune se atreve a tanto, no creo que se atreva a tanto. De todas maneras se casa este año, es el chisme que nos acaba de llegar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR