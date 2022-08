La cantante Yahaira Plasencia se pronunció tras la segunda gala de “La gran estrella”, que se transmitió la noche del sábado 13 de agosto de 2022 y dejó su primera eliminada, Karen del Águila, quien era parte del equipo de Ruby Palomino.

Al finalizar el show, la salsera explicó a diario OJO qué la motiva en esta nueva faceta: “Me motiva el que yo también pasé por lo mismo, o sea, yo sé lo que es luchar por un sueño, sé lo que cuesta tratar de entrar a la televisión, tratar de gustarle a la gente, tratar de vender un producto que no es nada fácil aquí en nuestro país”.

“Yo creo que a cada uno de los chicos, lo que siempre les aconsejo es que tengan confianza en sí y que aprendan y absorban todo lo que los profesores les van a enseñar. Más que ganar y tener los mejores puntos, el mejor puntaje, absorber todo, absorber absolutamente todo lo que ellos han aprendido aquí porque eso es lo que hice yo”.

Sobre el tema de la humildad, que fue discutido por los participantes de la competencia, Yahaira Plasencia aclaró que el programa es un show de entretenimiento más que un reality de talentos: “Yo creo que van a ir aprendiendo poco a poco que esto es un show, van a ir aprendiendo poco a poco que a veces uno su caracter no lo puede manejar, no lo sabe manejar en el set. Me ha pasado, yo tengo un caracter súper fuerte y no lo he sabido manejar en algún momento, así que yo lo que le digo a Masiel es que trate de estar tranquila, que esto es un show de entretenimiento también más que un programa de talento, así que hay que tomarlo de la mejor manera y estar tranquila”.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no coincidió con la opinión de Sergio George, quien afirmó que en el escenario no se busca humildad sino talento: “No, cada uno tiene su opinión. Yo creo que es importante la humildad, sí, pero es verdad, aquí no hemos venido tampoco a ser amigos de todo el mundo, no a todo el mundo le vas a caer bien ¿entiendes? Yo creo que es importante tener valores, humildad, pero acá uno viene a ganar, uno viene a esforzarse y también a hacer amigos, claro que sí, pero si no le caes bien a alguien, no es tu culpa, sigues con tus cosas y ya”.

De otro lado, la ‘reina del totó' adelantó que se viene un nuevo proyecto en su carrera: “Que se dé y se van a enterar”.

