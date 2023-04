Giuliana Rengifo recibió algunas críticas por el último video que protagonizó con su menor hija en Instagram, donde ambas bailan el popular tema “El gato volador”, canción compuesta por ‘El Chombo’.

Mientras unos usuarios la tildaban de ‘ridícula’ o se burlaban de su aspecto físico, hubo otros que le recordaron su tormentoso pasado amoroso, donde alguna vez la acusaron de ser la manzana de la discordia.

“Y pensar que, aunque no parece, te encanta robar esposos” ; escribió un seguidor de la cumbiambera.

La cantante se mostró indignada y respondió que ella siempre “fue la firme” ¿en alusión a Magaly Medina?, tomando en cuenta que el programa de la ‘Urraca’ se llama ‘Magaly TV La Firme’.

Como se sabe, hace muchos años, Giuliana Rengifo tuvo un breve romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, aunque él nunca la oficializó.

“¿Robar maridos? ¿Que se roban a los maridos? JAJAJA qué bruto eres borreguito, tu profesor te pondrá cero. Deja de ver TV basura hijito, culturízate e infórmate bien, no difame, soy la firme, siempre lo he sido y me lo merezco. Cuida a tus hijas que Dios siempre te manda el karma, besos. Oraré por tu alma ”, fue el misil que lanzo la cantante en redes.

Cabe indicar que, luego de unas horas, la cantante borró su comentario.

Giuliana Rengifo lanza indirecta en redes

Giuliana Rengifo revela que es víctima de extorsionadores

Giuliana Rengifo denunció que es víctima de extorsionadores y sostuvo que en dos meses ha recibido cuatro llamadas telefónicas de sujetos desconocidos, quienes le exigen una cuantiosa suma de dinero para proteger su vida y la de su familia. “(Me dicen) ‘Hay dos personas que te quieren matar y nosotros queremos ayudarte, pero queremos que nos pagues. Me piden 1.000, 2.000, 3.000 soles” , sostuvo la intérprete peruana.

Estos delincuentes llaman de manera constante a la cantante. “Yo lo que hago es bloquear, uno nunca sabes si va a ser verdad o mentira, por eso siempre ando con mucho cuidado”, agregó Rengifo.

