Giuliana Rengifo se mostró indignada luego que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un informe del reciente viaje a Europa del notario Paul Pineda en compañía de una nueva conquista: una joven que se llama Lichi Sánchez.

El viaje del notario pucallpino fue realizado el 13 de octubre y duró una semana. Parece que el abogado olvidó rápidamente su beso apasionado con Giuliana Rengifo y se llevó a su nueva amiga para conocer juntos varios lugares de Francia e Italia, como el Vaticano y Venecia.

Magaly Medina aprovechó para burlarse de Giuliana Rengifo y decirle que el notario casado la volvió a ‘chotear’. En el informe de ‘Magaly TV la Firme’ también le recomendaron a la cantante buscare su disfraz de policía (para ser la oficial), este 31 de octubre.

“La cumbiambera dice que está soltera, pero no es que esté soltera es que la ‘chotearon’, la dejaron de lado, el notario prefirió llevarse a Venecia, Paris y Milán a su amiga ‘más oficial’. Hay gente que nadie oficializa ni de broma” , comentó Magaly Medina.

¿Qué respondió Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo disparó en sus redes sociales y aseguró que el notario también la invitó a varios viajes, pero que ella se negó.

“A mi nadie me chotea dizque periodista y yo trabajo, no tengo tiempo para invitación de viajes aunque me lo propuso muchas veces y yo no acepté. Tengo prioridades”, escribió en una historia.

Asimismo, le mandó un misil a Magaly: “ Sigue jodiendo aún, ya suéltame. ¿Digo?”.

Qué dijo Giuliana Rengifo tras viaje de su notario con otra mujer

TE PUEDE INTERESAR