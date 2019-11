El modelo belga Greg Michel se defendió luego de que se tomara una foto desnudo y tapando sus partes íntimas con una gorra que lleva el escudo del Perú.

Greg Michel minimizó esta situación, indicando que lo hizo con una gorra que tenía y que se consigue en cualquier lugar. “Esa gorra la he comprado, es una gorra peruvian no sé que, me ha costado 20 soles. No es una bandera pues, la gente se pasa pues”.

El modelo belga agregó que no es una bandera del Perú, por lo que no cree haberle faltado el respeto a los símbolos patrios. “Yo lo que me puse es una gorra mía, no es una bandera del Perú, es específico y nada de eso, no es mi estilo. Es una gorra de Perú y lo mismo lo he hecho con polos anteriormente y nadie me ha dicho nada”.

Agregó que lo que la gente quiere hacer es molestar y buscarle la sinrazón a una foto. “Me siento un poco apenado, porque puedo entender pero creo que están buscando la sin razón y querer molestar y fastidiar, te lo digo sinceramente. Si alguien haría eso en Bélgica no creo que sería un problema. No tiene por qué afectar a nadie y menos si es una gorra”, acotó.

