La modelo Ivana Yturbe volverá a celebrar el cumpleaños de su hija este lunes 10 de octubre en la ciudad de Trujillo, luego de realizar una hermosa fiesta en Lima. Según la esposa de Beto da Silva, su presupuesto no es el que Samahara Lobatón tuvo para el primer año de su niña.

“Ivanita, y estos dos cumpleaños que has hecho deben ser un presupuesto alto ¿o todo es por canje?”, le preguntó Tula Rodríguez. La ‘princesa inca’ admitió que algunas cosas de las fiestas eran canje, pero otras sí fueron pagadas.

“No, no, de verdad que hay muchas personas que nos han apoyado, pero también obviamente un presupuesto que hicimos con Beto, yo no tengo tampoco el presupuesto de la vida para gastar, pero sí, obviamente, hemos roto el chanchito porque es mi primer año de mamá y yo trato de darle lo mejor”, explicó Ivana Yturbe.

“De hecho el de acá no contratamos a nadie en específico, lo hemos organizado mi mami y yo, yo he ido al centro de acá, de Trujillo (...) de hecho hay varias que sí (son canje), una como mamá va y se mete para poder hacer que el presupuesto sea más pequeño”, comentó Ivana Yturbe.

En ese sentido, Ricardo Rondón preguntó a la ‘princesa inca’ si iba a gastar lo mismo que Samahara Lobatón en la fiesta de su hija: “Vi que tú invitaste aquí a la fiesta a Samahara Lobatón, te pregunto ¿vas a gastarte los 40 mil soles que ella se gastó en su fiesta en las dos fiestas?”.

“No, no hay ese presupuesto, la verdad que no. Como te digo, he tenido que ir a meterme al centro, he tenido que armar mis flores, mis jarrones, esas cosas (...) no tienes idea de la gente linda que me está apoyando muchísimo”, respondió Ivana Yturbe.

Según la modelo, realizó otra fiesta para sus amistades de Trujillo: “Aquí en realidad a los compañeros de equipo de Beto, obviamente a Pame (Pamela López, esposa de Christian Cueva) también, es una gran amiga mía”.

