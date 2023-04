Ivana Yturbe se comprometió públicamente a ayudar a ‘Romeo’, el perrito que ella cuidaba y que hoy luce abandonado en las calles de Trujillo. La modelo fue acusada de haber descuidado a la mascota tras recibirlo.

La esposa de Beto Da Silva se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ el pasado 4 de abril para aclarar por qué no pudo tener al perrito en su casa de manera permanente.

“Lo llevé a mi casa para darle una temporal, para curarlo, para desparasitarlo, porque estaba en malas condiciones. No es la primera vez que lo hago. A este perro le teníamos mucho cariño, pero con el dolor de mi corazón yo no podía tener al perrito permanentemente . Por eso buscamos un spa de perros para que pueda estar tranquilo y buscar alguien con quien pueda estar”, comentó.

Quién se quedó con el perro de Ivana Yturbe

Ivana Yturbe comentó que el joven que le hacía la movilidad en Trujillo se quedó con el perrito y ella se lo entregó confiando en que estaría bien. Fue a este joven quien habría abandonado al animal.

“Tratan de dejarme a mí como una mala persona, yo no soy una mala persona. Dice (el joven) que se le escapó el perrito y no me quería decir porque no quería fallarme. Yo estoy muy molesta”, comentó.

“He hablado con alguien que lo puede recibir en una villa donde hay más perritos. Yo me comprometo a llevar la comida, me comprometo a buscarle un hogar, si alguien lo quiere, que por favor lo adopte. Yo más no puedo hacer, lo que sí quiero hacer es todo lo que esté a mi alcance para que este perrito tenga una mejor vida” , sentenció

TE PUEDE INTERESAR