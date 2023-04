Ivana Yturbe fue acusada de haber abandonado a su perro de nombre ‘Romero’ en las calles de Trujillo. Todo comenzó cuando una usuaria de Facebook, identificada como Mónica Patricia Ramos denunció que el animal andaba suelto.

“Este perro fue adoptado por un personaje publico y como irresponsable que es la dio a un tercero y terminó en la calle. Sra Ivanna Yturbe mínimo tiene que darle un temporal hasta que el perro pueda salir en adopción”, escribió.

El programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con otro denunciante, Emilio Moreno, quien fue el que inicialmente entregó el perrito a Ivana Uturbe. “Si usted no desea la mascotita, me la trae, yo encantando a voy a recibir.. Yo jamás la iba a abandonar (…) Mi persona le confió la tenencia de esta mascotita. Lamento mucho que la mascotita se haya descuidado, no se que razones habrá tenido para que de pronto aparezca abandonada”, sostuvo.

Qué respondió Ivana Yturbe

Ivana Yturbe dio su descargo en ‘Amor y Fuego’ y aceptó haber adoptado al perro pero de manera ‘temporal’. “Obviamente lo que quería era dale la temporal y buscarle una casa cuando el perrito ya esté bien. Porque lo encontré en un lugar donde el perrito estaba encerrado porque ya tenían más mascotas. El perrito no está en mi casa hace meses”, comentó.

Ivana explicó por qué tuvo que dar en adopción al perro luego de tenerlo en su casa:

“El perrito sí era un poco tosco, pero no fue el motivo por el cual no se pudo tener al perrito. (...) No me lo pude quedar porque en mi edificio no me permiten tener mascotas. Pero si tratamos de encontrarle, porque yo suponía que era una familia correcta para el perro, porque es un chico que moviliza a mi hija, es una persona en que la confiaba muchísimo”.

Indicó que hace poco se enteró que el perrito se escapó y le reclamó al joven a quien entregó al animal, sin obtener respuesta.

“El perrito no es que se me ha escapado a mi, el perrito conmigo ha estado super bien cuidado” , agregó.

