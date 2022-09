La conductora Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al revelar que no quiere que su hija se dedique a la televisión. En entrevista con Verónica Linares, reveló el motivo por el que quiere que la pequeña Khaleesi esté alejada de la pantalla chica, las pasarelas y el espectáculo.

“¿Te gustaría que tu hija se dedicara también al modelaje o al espectáculo?”, le preguntó Verónica Linares. “No, y lo tengo clarísimo, no me gustaría y ella lo sabe, me pregunta ‘mami, a mí me gustaría participar en un concurso y tener una corona’ -porque yo participé en el Miss Teen Perú y gané, y mi mamá por ahí le enseña una foto-, qué cara debo poner que me dice ‘no te gusta la idea ¿no?’, porque ella es muy viva, y le digo ‘no, mami, tú puedes hacer lo que te haga feliz’”, respondió.

“Pero al final es lo que le haga feliz a ella, ella es súper histriónica, le encanta cantar con su papá”, contó la ‘chinita’; sin embargo, admitió que si es lo que la hace feliz, le permitirá hacerlo: “Si ella quisiera dedicarse, lo único que yo siempre le digo es siempre con pies de plomo, dedícate a ser feliz”.

“Sí siento que le gusta un poco, pero a veces también le da como un poco de timidez, pero es chiquita todavía, yo tengo la esperanza de que no, pero al final si le gusta, en buena hora”, explicó Jazmín Pinedo.

La conductora de ‘Más Espectáculos’ explicó el motivo por el que no desea que su hija esté en televisión: “Yo siento que es un camino difícil, la gente cree sencillo, que es fácil, que no cuesta nada, que es como por un golpe de suerte que uno está parado donde está y no, no es así, es un tema de disciplina, un montón de disciplina”.

“Yo siento que sí hay varias cosas que por ahí te pierdes un poco, me gustaría que viva y disfrute su edad momento a momento, yo siento que sí me salté algunos pasos”, comentó Jazmín Pinedo.

