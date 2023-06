No le digas. Jazmín Pinedo no pudo evitar referirse a las últimas declaraciones que dio Tilsa Lozano, quien dejó entrever que el retorno del grupo ‘Las Vengadoras’, integrado por ella, la popular ‘Chinita’ y Maricris Rubio, podría volver a las pasarelas. Sin embargo, la expareja de Gino Assereto no esperó ser ‘troleada’ EN VIVO por su propio equipo de ‘Más Espectáculos’. “¿Dónde está mi celular? De repente por ahí me ha llegado algún mensaje... Pero ese es un presupuesto especial. ¿Cómo que Las Vengadoras Geriátricas? Por favor, nosotras fuimos un grupo importantísimo. Hicimos giras por Los Ángeles, en Texas, San Francisco ”, expresó la conductora. (Video: América TV)