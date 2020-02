Tras protagonizar una fuerte discusión con Rosángela Espinoza en Esto Es Guerra, Jazmín Pinedo habló sobre lo que pasó. Más calmada, la “chinita” dijo no haberle dado confianza a la guerrera y solo pide respeto.

“Yo estoy relajada, pero tampoco voy a permitir cosas que no tienen nada que ver. Ella el otro día estaba diciendo que no quería que la molesten y tiene toda la razón, debe ser feo pedir algo y que no te hagan caso”, dijo.

Luego, Jazmín Pinedo añadió: “Pero tampoco voy a permitir que juegue a doble sentido porque yo no le he dado confianza. ¿Cómo no puede pedir algo que ustedes no dan? Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que me pisoteen. La gente sabe cómo soy. Si vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes”.

Jazmín Pinedo

Enfrentamiento

La popular ‘Chica selfie’ reclamó porque no le pareció la pregunta que le hicieron a Facundo. “¿Cómo va a saber eso del Señor de los Milagros?”, indicó Rosángela.

Tras las palabras de Espinoza, se puede escuchar una voz de fondo que dice: “Cállense”. Rosángela sigue con su reclamo y manifiesta que nadie la puede callar.

Jazmín Pinedo responde al reclamo de la concursante de “Esto es guerra”. “Rosángela, en buena onda te lo digo, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides”.

Rosángela no se queda callada y le responde a Pinedo: “Oye, mira, tú eres la conductora y yo una competidora. Así que cada uno en su lugar”, indicó.

Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza tuvieron tensa discusión en ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

VIDEOS RECOMENDADOS

Belén Estéves y Arturo Chumbe se pelean - Ojo

TE PUEDE INTERESAR