La directora de la organización “Miss Perú”, Jessica Newton, se pronunció sobre las críticas y burlas que hizo Magaly Medina de la figura de su hija de Cassandra Sánchez De La Madrid, quien aún no recupera su físico tras haber dado a luz a su hijo Milan, fruto de su relación con el cumbiambero Deyvis Orosco.

“Pero mejor (no se casen todavía) para que le den tiempo a Cassandra para que se ponga en forma, en el bautizo más o menos que bajó algunos kilos. De repente, para la boda ya llega delgadita, ya llega bien fitness. Parece que se dedicó al ejercicio (comer) antes que al gimnasio o a llevar una alimentación saludable porque para ser tan joven estaba pero que no le entraba ni la ropa” , disparó la “Urraca” en su programa de este viernes 31 de marzo.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre críticas de Magaly Medina a su hija Cassandra Sánchez?

“No veo nada tóxico, por eso soy tan feliz”, dijo la suegra de Deyvis Orosco, restando importancia a los cuestionamientos de la figura de ATV.

Recalcó también que su amistad con Magaly Medina terminó hace varios meses, pese a que asistió al velorio del padre de la periodista para expresarle sus condolencias.

“La verdad, no debería molestar, no lo escuché, pero no ha dicho nada falso” , comentó. “No tengo nada que responder que ya no se sepa”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR