La influencer de la belleza Jessica Newton se pronunció sobre la denuncia por presunta estafa contra su yerno Deyvis Orosco. Magaly Medina expuso que el ‘Bomboncito de la cumbia’ no habría realizado una presentación en la ciudad de Abancay, pese a que ya le habían depositado 15 mil dólares de adelanto.

“Nosotros hemos llamado a Deyvis para tener su opinión, pero él no ha dado descargos. Ese mismo día dejó plantada a gente de Abancay, apareció en Tacna, a mí eso me parece muy irresponsable, no habla bien de una persona como artista y como empresario”, dijo la figura de ATV.

En diálogo con La República, la directora de la organización ‘Miss Perú' minimizó la investigación contra el novio de su hija Cassandra Sánchez y aseguró que no le interesa lo que opina la ‘Urraca’.

“No veo ese programa, no me interesa nada de lo que digan en ese programa. No pierdo mi tiempo en nada que no me interese”, declaró Jessica Newton para referido medio.

TE PUEDE INTERESAR