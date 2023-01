La influencer Johana Cubillas reveló que no se pronunciará sobre las violentas protestas que están ocurriendo en varias partes del país. De acuerdo con el hija del ‘Nene’ Cubillas, tomó la decisión de no ver noticias para cuidar su salud mental.

“Lo que muchos influencers tienen la NECESIDAD de hablar de lo que está pasando en el país casi que por obligación, porque la gente espera que siempre opinemos de TODO lo que pasa. Bueeeno, aquí no. Aquí priorizo mi salud mental, mi estabilidad emocional, el equilibrio que vengo encontrando y que tanto trabajo me ha costado”, contó Johana Cubillas en Instagram.

La influencer, quien tiene 7 meses de embarazo, confesó que no ve las noticias sobre lo que ocurre en el país: “Yo no veo noticias, no consumo toda esa información porque solo me afectaría psicológicamente y me priorizo ante todo porque ¿sino quién?”.

Pese a que no hablará sobre las protestas, Johana Cubillas expresó su deseo de que las cosas se calmen y que el país pronto pueda volver a avanzar. Además, pidió a sus seguidores que respeten su decisión.

“Así que sorry si no hablo de lo mismo que todo el mundo, pero no me suma en absoluto, no es un tema que vaya a tocar. Claro que espero y le pido a Dios porque toda esta mie*** acabe, pero no me voy a meter a indagar detalles de nada porque no me hace bien. Espero entiendan y respeten eso”, manifestó Johana Cubillas.

Foto: Instagram @jocubillas

