La influencer Johana Cubillas fue criticada por supuestamente obligar a su trabajadora del hogar a usar uniforme. Sin embargo, la hija del ‘Nene’ Cubillas explicó que esta fue una iniciativa de la señora.

“¿Por qué tu nana lleva uniforme?”, le preguntaron en Instagram Stories. La empresaria aclaró que no se trata de una nana, sino de la persona que trabaja en su hogar:

“No es MI nana, ni la de Benjamín. Es Maribel, y es la persona que nos ayuda con las labores del hogar, pero como ayer salimos a almorzar a otro lado toda la tarde, nos acompañó para ayudarnos a cuidar a Benja (su hijo)”, contó Johana Cubillas.

La hija del ‘Nene’ Cubillas explicó que la trabajadora del hogar usa uniforme porque, al limpiar y cocinar, se mancha la ropa. Esta fue una decisión de ambas partes:

“Tiene uniforme porque no va a estar limpiando o cocinando y manchándose su propia ropa todos los días y malográndola, no? Para eso existen los uniformes en todos lados, no creo que a la gente le guste vivir gastando plata en comprarse ropa nueva porque se la malogra en el trabajo o en el colegio. Tiene varios uniformes, que de hecho ella misma pidió usar y se los compramos felices porque se entiende que cuide su ropa”.

Foto: Instagram @jocubillas

Sin embargo, otro usuario también criticó a Johana Cubillas: “Siempre te admiré, pero ahora que veo que nana usa uniforme cuando salen, qué feo”.

“No solo usa uniforme cuando salimos, usa uniforme siempre. Y repito: no es mi nana”, fue la contundente respuesta de Johana Cubillas.

Foto: Instagram @jocubillas

