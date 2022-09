Este jueves 29 de septiembre, Johanna San Miguel salió en defensa de los ‘guerreros’ que están por cumplir 40 años y han sido llamados “dinosaurios” en distintos programas de espectáculos.

Durante el programa Esto es guerra, Johanna San Miguel se mostró orgullosa de Pancho Rodríguez, quien cumplirá 38 años el próximo 10 de octubre y no solo continúa compitiendo, sino que gana la mayoría de juegos.

“Mucha gente decía ‘para qué llaman a Pancho de nuevo, que está mayor, oye, acá hay puro dinosaurio’. De verdad, estamos hablando bien en serio, que no sé quién es mayor, que tiene más de treinta y tantos años, la edad es un número, acá lo que hay es fuerza, pasión, entrenamiento, disciplina, preparación”, dijo la conductora.

“Ya quisieran muchísimos estar aquí y retar a alguno de nuestros chicos, así es que nosotros estamos absolutamente orgullosos y admirados y felices con nuestros chicos y nuestras chicas”, acotó.

En ese sentido, Johanna San Miguel pidió que los que critican a los ‘guerreros’ acudan al programa a retarlos: “Si tienes alguna duda y por ahí tú dices yo soy mejor, llama por teléfono, escribe a Esto es guerra TV Perú, ven y rétalos, vamos a ver si puedes hacer un circuito como lo hacen Pancho Rodríguez, Melissa Loza, Paloma, etc, etc, etc, Patricio, etc, Hugo, etc, etc, etc ¿ok?”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR