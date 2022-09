Johanna San Miguel no dudó en responder antes las fuertes declaraciones que dio su expareja Stéfano Salvini, con quien tuvo una breve relación hace 7 años, en el 2015.

“No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré” , había comentado el actor en un LIVE de Instagram, cuando fue consultado por la presentadora de Esto ES Guerra. Recordemos que ellos se enamoraron cuando la conductora de ‘EEG’ tenía 47 años´ y él 22.

Johanna también se conectó EN VIVO, donde algunos usuarios le comenzaron a decir ‘chibolera’. Ella hizo hincapié en que solo estuvo con un chibolo.

“Cuando hablas de chibolo, hay que ser bien específicos, no que es yo haya estado con chibolos, yo he estado con uno y a mucha honra y muy feliz. Estuve con uno, con el que estuve super enamorados, super contentos y para mi el amor no tiene edad. Si por allí se acerca otro chibolo y lo conozco y me enamoro se los hago saber. Pero solamente ha habido uno ”, respondió.

Los usuarios también le mencionar que Salvini dijo que se enamoro como ‘loco’ de ella: “Que dijo que se enamoró como loco de mi. Nada, que dijo la verdad”

“¿Le vas a Salvini ahora? Esa pregunta ni se pregunta. Que si hacíamos bonita pareja:... claro que hacíamos bonita pareja, claro que sí”; agregó.

