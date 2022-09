Stefano Salvini, expareja de la conductora de ‘Esto Es Guerra’ Johanna San Miguel , reapareció en redes sociales e impactó con su nuevo look. El actor de 30 años de edad sorprendió con una larga melena, barba y un piercing en la nariz.

Como se recuerda, el joven se hizo conocido en el 2014 por tener un romance con Johanna San Miguel luego de filmar la película ‘A los 40′. Ellos terminaron su relación en el 2015, cuando la conductora de ‘EEG’ tenía 47 años´ y él 22.

Aunque ellos nunca dieron detalles de su amorío, Stefano habló de todo en una reciente transmisión en Instagram, donde confesó que sí se enamoró de figura de América TV.

“ La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la ría Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré” , comentó, ante las preguntas de los usuarios.

Y aunque los seguidores quisieron burlarse de su romance con una mujer que le doblaba la edad, él la defendió: “La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”.

“Debería ser gigolo de tías, señoras que ya estén hartan de sus esposo calvos y panzones. Si alguna tía e esto con plata, por favor, escribam, yo muy feliz de ir”, sentenció.

