El programa En boca de todos celebró que Natalie Vértiz haya sido invitada al desfile de la diseñadora Carolina Herrera. A propósito, se burlaron de Tula Rodríguez, quien hace algunos años hizo un homenaje a la reconocida diseñadora, pero ella no dudó en defenderse y también recordó que, cuando realizó el homenaje, utilizó un lujoso regalo que le hizo su esposo, Javier Carmona: “Yo le hice un tributo a la grande, yo cumplí con todo lo que ella exige: pelo corto, con una camisita con cuello alto, con perlas originales; porque esas perlas me las regaló mi esposo, que en paz descanse, mis stilettos, una falda arriba, así se siente que vestir una mujer madura, ustedes dicen ay, Natalie, pero ella tiene todos los pelos sueltos”, afirmó. Por su parte, Ricardo Rondón aseguró que le hizo un tributo a Mercedes Cabanillas o Blanca Nélida Colán, lo que hizo que Tula se moleste: “Yo me siento discriminada en este programa”, comentó.