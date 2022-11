El 24 de noviembre de 2022, John Kelvin fue entrevistado en el programa Amor y fuego tras salir de la cárcel. En un momento, la conductora Gigi Mitre tuvo un enfrentamiento con el agresor porque no le creyó su nueva fe en Dios.

“Yo he sido perdonado”, dijo John Kelvin a Rodrigo González. “Lo que pasa es que es muy difícil poder conversar si tú a todas las cosas que te digamos, apelas a Dios, es como que pareciera que nosotros estamos burlando de tu fe”, comentó Gigi Mitre.

“Es que no lo conoces (a Dios)”, le dijo John Kelvin a Gigi Mitre, lo que desató la furia de la conductora: “No, lo conozco más que tú, es por eso que yo no he estado presa”.

“Yo no lo conocía para serte sincero... no lo conocía”, dijo John Kelvin. “Está bien, pero no minimices porque no tenemos ese floro de que todo lo que te digamos es porque Dios, porque el perdón. Cualquier cosa que te digas ‘no, es que ya vi, reconocí, Dios y no sé qué’, sales con la Virgen de Guadalupe, te pones el rosario acá”, dijo Gigi Mitre.

“Yo no he agarrado a la Biblia, Gigi, ha llegado”, insistió John Kelvin. “No, pero hay gente que nunca la ha agarrado y creen más en Dios y tienen más fe”, expresó Gigi Mitre.

“Y ahí (en la Biblia) están las respuestas, ahí están todas las respuestas. Y si yo hubiera agarrado la Biblia estando en libertad no hubiera llegado a esa instancia”, aseguró John Kelvin.

“Yo no voy a discutir que tú te hayas entregado al Señor (...) pero tu comportamiento parece actuado, sobreactuado, preparado”, le dijo Gigi Mitre. “¿Cómo pretenden que esté? ¿Eufórico?”, preguntó John Kelvin con una sonrisa.

“No, si hasta parece que te has tomado un alprazolam antes de venir”, comentó Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

