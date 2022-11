Durante el fin de semana, Dalia Durán volvió a arremeter contra John Kelvin luego que unos familiares del cantante llevaron víveres para sus hijos. Aparentemente, la cubana explotó porque querían grabar todo; sin embargo, un familiar del agresor lanzó una amenaza abierta contra Dalia.

A través de Instarandula, una persona cercana a Dalia Durán contó que el real fastidio de la cubana fue porque habían cámaras: “Esa familia no se cansa de hacerle daño a ella, Dalia explotó porque no quería que la graben recibiendo eso y tiene razón, si él quisiera hacer algo bueno por los hijos, no tendría necesidad de cámaras”.

Tras este mensaje publicado por Samuel Suárez, un familiar de John Kelvin aseguró que no pretendían grabar a Dalia Durán recibiendo los víveres: “No habían cámaras, nosotros nunca hacemos algo con el fin de llamar a las cámaras y vean. Si hubiera sido así, todo este tiempo desde que era el Covid y luego de que él estuviera en prisión se le enviaba y llevaba víveres de toda la familia y de parte del papá de los niños”.

Según la familia del agresor, ahora no se quedarán callados. Por este motivo, este familiar de John Kelvin mandó una fuerte amenaza contra la cubana:

“Pero la familia siempre evitando problemas. Al parecer la Sra. cree que nos vamos a quedar callados siempre. Pero no será como ella quiera. Así hemos venido en silencio 15 meses pero ya no será así. Está muy equivocada”, escribió.

Al respecto, ‘Samu’ dejó entrever que se debe escuchar la versión de Dalia Durán: “Otra familiar de John Kelvin acaba de escribirme para arremeter contra Dalia y desmentir los rumores de cámaras de TV presentes en la entrega de víveres. Aunque eso lo veremos en el transcurso de las horas”.

Foto: Instarandula

