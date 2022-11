Este 27 de noviembre de 2022, Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al mostrarse arrepentida de haber ‘conciliado’ con John Kelvin y cuestionó que el cantante no acepte que cometió un delito y no un “error”, como él lo llama.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar “ERROR” a un DELITO, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme, indignante que un programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena en verdad”, escribió Dalia Durán en Instagram Stories.

La cubana aseguró que John Kelvin se ha burlado de todos, incluidas las autoridades, tras quedar en libertad: “Poder Judicial y Ministerio de la Mujer, se han burlado en sus caras, pero sé que muchísima gente que me apoya y conoce jamás asistirá a uno de sus conciertos porque yo no necesito ni un centavo de él, todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés”.

Incluso, Dalia Durán admitió que Magaly Medina era la única que podría haber enfrentado a John Kelvin, motivo por el cual él no aceptó la entrevista con la ‘urraca’: “Magaly Medina, sé que hubieses sido la única en decirle sus verdades, pero claro que no iba a aceptar sentarse en tu set porque tú eres una periodista y le ibas a decir con pruebas su verdadera cara”.

“Ojo, estoy no es odio, simplemente indicaba como mujer y que tengo mucho de culpa y lo asumo porque jamás me esconderé o fingiré ser algo que no soy, jamás haré una película que dicho sea de paso nadie se la creyó ¿ustedes qué opinan?”, se lee en el post de Dalia Durán.

Foto: Instagram @dalia_duran.oficial

TE PUEDE INTERESAR