Este 24 de noviembre de 2022, el cantante John Kelvin fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa Amor y fuego semanas después de salir de la cárcel tras cumplir poco más de un año de condena por la brutal golpiza que propinó a su exesposa Dalia Durán.

Durante la entrevista, John Kelvin aseguró que agredió a Dalia Durán solo una vez, que fue el delito que lo llevó a prisión. Rodrigo González se mostró sorprendido con la versión del cantante.

“Rodrigo, yo nunca le he puesto una mano ni a ella ni a ninguna mujer”, dijo John Kelvin. “Pusiste los dos puños”, le recordó ‘Peluchín’. “No, en el transcurso de la vida, fue esa vez, sí (...) y pagué”, aseguró.

Por su parte, Gigi Mitre le preguntó que, si él no abusó sexualmente de Dalia Durán, por qué la cubana habría inventado este delito en contra del padre de sus hijos.

Gigi Mitre: ¿Está actuando Dalia, se inventó una historia?

John Kelvin: Bueno, es su versión.

Gigi Mitre: Te estoy preguntando a ti, ya sabemos que es su versión, yo te pregunto a ti: ¿Ella está actuando y se inventó todo?

John Kelvin: Es su versión y ustedes la están escuchando

Gigi Mitre: Es que si tú me dices eso, ya la veo y yo sí le creo (...) ¿Dalia ahí estaba actuando y estaba mintiendo?

John Kelvin: ¡Es su versión, Gigi! Yo tengo la mía.

Gigi Mitre: No sé por qué es tan difícil responder ¿está mintiendo?

John Kelvin: Pero lo dicen las leyes, no lo digo yo.

Gigi Mitre: Yo te estoy preguntando a ti, acá no somos jueces (...) ¿Dalia ahí actuó?

John Kelvin: Acá me acusaron de dos delitos: violencia física y presunta violación sexual, hasta ahí estamos claros (...) también me preguntaron a mí si yo había tenido intimidad ese día, me lo preguntaron y yo les dije que no.

Gigi Mitre: Entonces ¿Dalia ahí estaba actuando?

John Kelvin: Yo te estoy respondiendo, yo no voy a hablar de lo que ella dice o lo que ella habla.

Gigi Mitre: Es que tú tienes miedo de que a ella se le vaya lo cándida que está.

John Kelvin: Yo te estoy hablando de la respuesta que tengo que dar: nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio.

Además, según John Kelvin, no le reclamó esta supuesta ‘mentira’ a Dalia Durán porque es un tema que está en el pasado: “¿Sabes por qué, Gigi? Porque considero de que los nuevos inicios tienen que empezarse bien, ya eso pasó, ya está atrás”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR