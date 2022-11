Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y se refirió a la reciente publicación que realizó Gian Marco Zignago en sus redes sociales, donde se refirió a la actitud déspota que habría tenido contra un reportero de “Amor y Fuego”.

Y es que frente a ello, el popular ‘Peluchín’ arremetió contra el cantante por no ofrecer las disculpas respectivas y seguir sin aceptar su error, echándole a la culpa a “personas en la televisión que inventan historias”.

“Nada de perdón a la gente que ofendió con sus comentarios, más bien se ha justificado. Mencionó a la mamá, a la pareja de ahora... No, no Gian Marco, tremendo manganzón de 50 años, hazte cargo. Mi madre no se tiene por qué responsabilizar de las cosas que yo acá digo o malas decisiones que tome. Tienes mucho rabo de paja”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gigi Mitre también opinó al respecto y señaló que el compositor peruano no es alguien “tan buscado” por las cámaras de los programas, como para que se porte de manera “alzada”.

“Tampoco es una personalidad que todos los programas de espectáculos estén detrás de él para grabarlo, él solito hizo eso publico y luego él mismo presentó a la ahora novia. No está justificado”, agregó la conductora.

“Cuando yo no quiero que se metan en la vida de alguien que quiero, no lo expongo, no lo pongo en el ojo público, me como la mandarina, me trago la pepa, pero si tú la presentas, entonces la gente comenta”, finalizó diciendo Rodrigo González.

